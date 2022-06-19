Jorge Mendes'in aldığı komisyon dudak uçuklattı!

Geçtiğimiz günlerde Porto'nun hücum oyuncusu Fabio Vieira'yı 35 milyon euroya Arsenal'e, ve orta saha oyuncusu Vitinha'yı 40 milyon euroya Paris Saint Germain'e yaptığı satmasının ardından oyuncuların menajerlik haklarını elinde bulunduran Portekizli menajer Jorge Mendes elde ettiği komisyon bedeli dudak uçuklattı.



Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Jorge Mendes, toplamda 75 milyon euroyu bulan bu iki transferden 13.5 milyon euro gelir elde etti.



Porto ile Mendes'in arasındaki anlaşma gereği 30 milyon euronun üzerindeki bonservis bedeline yapılan transferlerde aradaki farkın yarısını alan Mendes, sadece Vitinha transferinden 5 milyon euroyu cebine koymuş oldu.





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