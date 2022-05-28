Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den alacağı ücret

Fenerbahçe, taraftarının büyük bir heyecanla beklediği Portekizli teknik adam Jorge Jesus'u açıklamak için artık geri sayıma geçti.

Abone Ol
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den alacağı ücret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mayıs 2022 14:07
Jorge Jesus'la birkaç detay dışında tamamen anlaşan Fenerbahçe, tecrübeli teknik direktörü hafta başı açıklamayı planlıyor.

Tarafların şu an el sıkışmadığı tek konunun ise sözleşmenin süresiyle ilgili olduğu öğrenildi. Ancak, bu konuda da iki tarafın çok kısa sürede anlaşması ve sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Jesus, yıllık ücret konusunda da anlaştı.

Jesus ve ekibinin toplam kazancı 7.5 milyon euroyu bulacak. Sözleşmede başarı bonuslarına da yer verilecek.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ