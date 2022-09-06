Jorge Jesus'un Dinamo Kiev 11'i

3'lü sisteminden ödün vermeyecek Jorge Jesus, Batshuayi-King-Pedro üçlüsünü birlikte kullanacak. Hareketli golcülerin defans arkası koşularıyla Dinamo Kiev'den rövanş alınacak.

, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus'un Dinamo Kiev 11'i
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06 Eylül 2022 14:03
Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçına kilitlendi. Şampiyonlar Ligi vizesinin kaybedildiği Ukrayna ekibinden rövanşı Avrupa Ligi'nde almak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik heyet kadroyu büyük oranda belirledi.

Jorge Jesus hücumda rotasyon yaparken savunmada yine üçlü sistemi kullanacak. Avrupa'da üç Türk zorunluluğu olmayan Portekizli'nin sahaya Henrique-Szalai-Peres stoper üçlüsüyle çıkması bekleniyor.

Portekizli hocanın Batshuayi'yi ilk direkt olarak 11'de oynatma ihtimali yüksek. Batshuayi'nin King ile birlikte çift santrfor, hemen arkalarında da Pedro'nun yer alması bekleniyor. Batshuayi'nin hareketli ve kanatları yönetebilen oyun tarzının hem Joshua King'i hem de Pedro'yu fazlasıyla rahatlatması da teknik heyetin beklentileri arasında. Ferdi-Alioski kanat beklerini, Crespo-Arao ikilisi ise orta sahayı oluşturacak.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ



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