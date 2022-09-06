Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçına kilitlendi. Şampiyonlar Ligi vizesinin kaybedildiği Ukrayna ekibinden rövanşı Avrupa Ligi'nde almak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik heyet kadroyu büyük oranda belirledi.Jorge Jesus hücumda rotasyon yaparken savunmada yine üçlü sistemi kullanacak. Avrupa'da üç Türk zorunluluğu olmayan Portekizli'nin sahaya Henrique-Szalai-Peres stoper üçlüsüyle çıkması bekleniyor.Portekizli hocanın Batshuayi'yi ilk direkt olarak 11'de oynatma ihtimali yüksek. Batshuayi'nin King ile birlikte çift santrfor, hemen arkalarında da Pedro'nun yer alması bekleniyor. Batshuayi'nin hareketli ve kanatları yönetebilen oyun tarzının hem Joshua King'i hem de Pedro'yu fazlasıyla rahatlatması da teknik heyetin beklentileri arasında. Ferdi-Alioski kanat beklerini, Crespo-Arao ikilisi ise orta sahayı oluşturacak.