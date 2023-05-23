Jorge Jesus'tan taraftara mesaj

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Sivassp-or karşılaşması için taraftara çağrıda bulunan Portekizli teknik adam, "Yarın herkes Kadıköy'e" ifadelerini yazdı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Jesus'un bu paylaşımına çok sayıda beğenide bulundu ve yorum yaptı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında çarşamba günü saat 20.30'da sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Sivassp-or karşılaşması için taraftara çağrıda bulunan Portekizli teknik adam, "Yarın herkes Kadıköy'e" ifadelerini yazdı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Jesus'un bu paylaşımına çok sayıda beğenide bulundu ve yorum yaptı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında çarşamba günü saat 20.30'da sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.