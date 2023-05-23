Jorge Jesus'tan taraftara mesaj

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sivasspor karşılaşması öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve "Yarın herkes Kadıköy'e" ifadelerini yazdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Jorge Jesus'tan taraftara mesaj
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mayıs 2023 16:45
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Sivassp-or karşılaşması için taraftara çağrıda bulunan Portekizli teknik adam, "Yarın herkes Kadıköy'e" ifadelerini yazdı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Jesus'un bu paylaşımına çok sayıda beğenide bulundu ve yorum yaptı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında çarşamba günü saat 20.30'da sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery