Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'tan Ümraniyespor maçı öncesi paylaşım geldi...
Antrenmandan kesitlerin yer aldığı videoda Portekizli çalıştırıcının sık sık elindeki saate bakması dikkat çekti... Jesus, şampiyonluk yarışında rakiplerinin yaptıklarına değil sadece kendi maçlarına odaklanıp, kazanmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.
Antrenmandan kesitlerin yer aldığı videoda Portekizli çalıştırıcının sık sık elindeki saate bakması dikkat çekti... Jesus, şampiyonluk yarışında rakiplerinin yaptıklarına değil sadece kendi maçlarına odaklanıp, kazanmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.
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