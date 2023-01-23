Jorge Jesus'tan paylaşım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ümraniyespor maçı öncesi paylaşım yaptı

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jorge Jesus'tan paylaşım
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23 Ocak 2023 13:18
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'tan Ümraniyespor maçı öncesi paylaşım geldi...

Antrenmandan kesitlerin yer aldığı videoda Portekizli çalıştırıcının sık sık elindeki saate bakması dikkat çekti... Jesus, şampiyonluk yarışında rakiplerinin yaptıklarına değil sadece kendi maçlarına odaklanıp, kazanmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi. 



 

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