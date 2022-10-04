Jorge Jesus'tan Joao Pedro'ya büyük şok!

Fenerbahçe'de 0-0 sona eren Beşiktaş derbisinin analizleri yapıldı. Teknik direktör Jorge Jesus, zorlu karşılaşmada süre alan tüm oyuncularının performans verilerini inceledi. Kanarya'da ilk 11'de yer alan Joao Pedro performansıyla beklentileri karşılayamadı. Portekizli çalıştırıcı, grafiğini düşük bulduğu tecrübeli hücum oyuncusuyla ilgili kararını verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jorge Jesus'tan Joao Pedro'ya büyük şok!
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04 Ekim 2022 14:15
Joao Pedro
Joao Pedro
Fenerbahçe
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, zorlu derbiden 1 puanla ayrıldı. Kanarya, bu sonuçla ligde bir maç eksikle 7 karşılaşma sonunda 14 puana ulaştı. Fenerbahçe'de, derbi sonrası artı ve eksi alan isimler belli oldu.

JOAO PEDRO SINIFTA KALDI

Teknik Direktör Jorge Jesus, mücadelenin ardından ekibiyle derbi değerlendirmesinde bulundu. Deneyimli çalıştırıcı mücadelenin geniş analizini yaptı.

Bu doğrultuda Fenerbahçe'de Joao Pedro derbide sınıfta kaldı. Brezilyalı forvet ilk 11'de bulduğu şansı iyi değerlendiremedi. Pedro tüm istatistiklerde kötüydü.

FORMASINI KAPTIRIYOR!

Valencia'ya attığı ara pas dışında ortalıkta görünmeyen Pedro'nun yerine Larnaca maçında Batshuayi formaya yakın. 

 

 

 

 

 

 

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