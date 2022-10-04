Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, zorlu derbiden 1 puanla ayrıldı. Kanarya, bu sonuçla ligde bir maç eksikle 7 karşılaşma sonunda 14 puana ulaştı. Fenerbahçe'de, derbi sonrası artı ve eksi alan isimler belli oldu.



JOAO PEDRO SINIFTA KALDI



Teknik Direktör Jorge Jesus, mücadelenin ardından ekibiyle derbi değerlendirmesinde bulundu. Deneyimli çalıştırıcı mücadelenin geniş analizini yaptı.



Bu doğrultuda Fenerbahçe'de Joao Pedro derbide sınıfta kaldı. Brezilyalı forvet ilk 11'de bulduğu şansı iyi değerlendiremedi. Pedro tüm istatistiklerde kötüydü.



FORMASINI KAPTIRIYOR!



Valencia'ya attığı ara pas dışında ortalıkta görünmeyen Pedro'nun yerine Larnaca maçında Batshuayi formaya yakın.



























