Jorge Jesus'tan Gustavo Henrique kararı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, sezon başında ısrarla transfer edilen Flamengo'dan eski öğrencisi Gustavo Henrique'yi gözden çıkardı.



Samet Akaydın'ın gelmesiyle birlikte Gustavo formayı unuttu. Son olarak Galatasaray derbisinde görev yapan ve sadece 45 dakika sahada kalan Brezilyalı stoper, Gaziantep ve Ümraniye maçlarında kadroya giremedi. Gustavo, kupadaki Rize maçında ise kulübede bekledi.



LİSTE DIŞI KALABİLİR



Yabancı kontenjanı dolu olan Sarı-Lacivertlilerde, sezonun ikinci bölümünde 29 yaşındaki stoperin TFF'ye bildirilecek olan listenin dışında kalma ihtimali son derece yüksek. Jorge Jesus bu konudaki son kararını, uzun süreli sakatlıktan dönen Luan Peres'in durumunu tam olarak gördükten sonra verecek. Sambacı'nın liste dışı kalması halinde, 4 milyon 250 bin euro karşılığında bonservisi alınan ve ilk yarıda dışarıda kalan Bruma'nın adının listeye eklenmesi muhtemel.

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