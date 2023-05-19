Jorge Jesus ile Arda Güler arasında tartışma!

"Arda konusu özel bir durum değil. Ben sadece ona taktik ve teknik konularda uyarı yapıyorum. Maçın yoğun duygularını yaşarken dışardan yanlış anlaşılabiliyor. Aramızda özel bir durum olmadı. Normal bir hocanın oyuncusuna yaptığı bir uyarıydı." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe 'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta teknik direktör Jorge Jesus ile genç yıldız Arda Güler arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.Bir pozisyonda rakibinden sıyrılmak isterken topu kurtaramayan Arda Güler, kendisine tepki gösteren Jorge Jesus'a elleriyle yaptığı hareketle bir reaksiyon gösterdi.3-1 kazanılan maçın ardından Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus, saha içerisinde genç yıldız Arda Güler ile bir konuşma yaptı.Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konu hakkında konuşan Jesus,