Jorge Jesus için Suudi Arabistan iddiaları sürüyor!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un durumu merak ediliyor. Deneyimli teknik adama yapılan teklif ortaya çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus için Suudi Arabistan iddiaları sürüyor!
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04 Haziran 2023 10:26
Son güncelleme 04 Haziran 2023 10:45
Sarı-Lacivertliler'i uzun süredir özlemini çektiği Süper Lig şampiyonluğuna ulaştıramayan Jorge Jesus'un sözleşmesinin uzatılmayacağı konuşuluyor.

Portekizli teknik adam ise Galatasaray derbisinden zaferle ayrılmak ve Türkiye Kupası'nı da kazanarak, buradaki kariyerine veda etmenin planlarını yapıyor. Brezilya'da çalışmak istediği konuşulan Jesus'un, Suudi Arabistan Milli Takımı ile anlaştığı bilgisine ulaşıldı.

Federasyon yetkililerinin, Jesus'la 2+1 yıllık sözleşme karşılığında el sıkıştığı bildirildi. Tecrübeli teknik adama, yıllık 10 milyon Euro verileceği iddia edildi.

 

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