Jorge Jesus için Suudi Arabistan iddiaları sürüyor!

Sarı-Lacivertliler'i uzun süredir özlemini çektiği Süper Lig şampiyonluğuna ulaştıramayan Jorge Jesus'un sözleşmesinin uzatılmayacağı konuşuluyor.



Portekizli teknik adam ise Galatasaray derbisinden zaferle ayrılmak ve Türkiye Kupası'nı da kazanarak, buradaki kariyerine veda etmenin planlarını yapıyor. Brezilya'da çalışmak istediği konuşulan Jesus'un, Suudi Arabistan Milli Takımı ile anlaştığı bilgisine ulaşıldı.



Federasyon yetkililerinin, Jesus'la 2+1 yıllık sözleşme karşılığında el sıkıştığı bildirildi. Tecrübeli teknik adama, yıllık 10 milyon Euro verileceği iddia edildi.









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