Jorge Jesus için flaş yorum: 'Güzel bir deli'

Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'a takımı emanet etti. Sarı-Lacivertliler'in bu hamlesi dünyanın çeşitli ülkelerinde de yankı uyandırdı.
Özellikle İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Jesus'la sözleşme imzalamasının ardından Portekizli çalıştırıcıyı tanıyan isimlerin görüşlerini aldı. 67 yaşındaki teknik adamdan övgüyle bahseden de çok, O'nun oyuncularla sorunlar yaşadığını vurgulayanda... The Athletic yazarı Jack Lang, yazısında şu ifadelere yer verdi;
ONDAN ÇOK FAZLA ŞEY ÖĞRENDİM
"Jesus, taç çizgisinde kendisini beğenmiş dik kafalı bir figürdür." Brezilyalı eski futbolcu Tostao ise Jesus'tan övgüyle bahsederken, "Brezilya futbolu, hasta, melankolik ve cansızdı. Jesus bu sıradanlığı değiştirdi. O güzel bir deli" ifadelerini kullandı. Eski oyuncusu Pablo Aimar da Jesus için şunları söyledi: "Jorge'den çok şey öğrendim. Bana çok fazla tecrübe kattığını düşünüyorum. Futbolu sadece içgüdülerle görmüyorum, daha çok düşüncelerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bana çok şey öğretti."
BENİM İLK TAKTİK ANTRENÖRÜMDÜ
Portekiz'in dünya futboluna kazandırdığı teknik direktörlerden biri olan Paulo Fonseca, futbolculuğu döneminde Jesus'un öğrencisiydi. 49 yaşındaki çalıştırıcı, Estrela'da hocalığını yapan Jesus ile ilgili, "Oyuncular olarak çok fazla şey öğrenmedik. O zamanlar oyun çok gelenekseldi ve fiziğe dayalıydı. Çok fazla adam adama markaj yapardık. Jorge ise sahip olduğum ilk taktik koçumdu. Olayları farklı görmemizi sağladı ve taktiksel düşünmeye başladım. Üç şey vardı; Alan, top ve rakibimiz. Savunma organizasyonu hakkında ondan çok şey öğrendim. Oyunun o aşamasının tüm detaylarını. Birçok şeyi anlamaya başladım" övgü dolu açıklamayı yaptı.
Özellikle İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Jesus'la sözleşme imzalamasının ardından Portekizli çalıştırıcıyı tanıyan isimlerin görüşlerini aldı. 67 yaşındaki teknik adamdan övgüyle bahseden de çok, O'nun oyuncularla sorunlar yaşadığını vurgulayanda... The Athletic yazarı Jack Lang, yazısında şu ifadelere yer verdi;
ONDAN ÇOK FAZLA ŞEY ÖĞRENDİM
"Jesus, taç çizgisinde kendisini beğenmiş dik kafalı bir figürdür." Brezilyalı eski futbolcu Tostao ise Jesus'tan övgüyle bahsederken, "Brezilya futbolu, hasta, melankolik ve cansızdı. Jesus bu sıradanlığı değiştirdi. O güzel bir deli" ifadelerini kullandı. Eski oyuncusu Pablo Aimar da Jesus için şunları söyledi: "Jorge'den çok şey öğrendim. Bana çok fazla tecrübe kattığını düşünüyorum. Futbolu sadece içgüdülerle görmüyorum, daha çok düşüncelerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bana çok şey öğretti."
BENİM İLK TAKTİK ANTRENÖRÜMDÜ
Portekiz'in dünya futboluna kazandırdığı teknik direktörlerden biri olan Paulo Fonseca, futbolculuğu döneminde Jesus'un öğrencisiydi. 49 yaşındaki çalıştırıcı, Estrela'da hocalığını yapan Jesus ile ilgili, "Oyuncular olarak çok fazla şey öğrenmedik. O zamanlar oyun çok gelenekseldi ve fiziğe dayalıydı. Çok fazla adam adama markaj yapardık. Jorge ise sahip olduğum ilk taktik koçumdu. Olayları farklı görmemizi sağladı ve taktiksel düşünmeye başladım. Üç şey vardı; Alan, top ve rakibimiz. Savunma organizasyonu hakkında ondan çok şey öğrendim. Oyunun o aşamasının tüm detaylarını. Birçok şeyi anlamaya başladım" övgü dolu açıklamayı yaptı.