Jorge Jesus için flaş yorum: 'Güzel bir deli'

Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'a takımı emanet etti. Sarı-Lacivertliler'in bu hamlesi dünyanın çeşitli ülkelerinde de yankı uyandırdı.Özellikle İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Jesus'la sözleşme imzalamasının ardından Portekizli çalıştırıcıyı tanıyan isimlerin görüşlerini aldı. 67 yaşındaki teknik adamdan övgüyle bahseden de çok, O'nun oyuncularla sorunlar yaşadığını vurgulayanda... The Athletic yazarı Jack Lang, yazısında şu ifadelere yer verdi;Brezilyalı eski futbolcuise Jesus'tan övgüyle bahsederken,ifadelerini kullandı. Eski oyuncusuda Jesus için şunları söyledi:Portekiz'in dünya futboluna kazandırdığı teknik direktörlerden biri olanfutbolculuğu döneminde Jesus'un öğrencisiydi. 49 yaşındaki çalıştırıcı, Estrela'da hocalığını yapan Jesus ile ilgili,övgü dolu açıklamayı yaptı.