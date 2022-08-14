Jorge Jesus, bu yabancıların üstünü çizdi!

Yeni kadro kurarken yabancı kontenjanını şişiren Fenerbahçe'de camia golcü beklerken yönetim temizlik derdinde.Elindeki 22 yabancıdan 20'sine lisans çıkaran sarı lacivertlilerde 7 ismin üzeri çizildi.Fenerbahçe hem maliyetleri düşürmek de bonservis geliri elde etmek için çaba harcıyor. Yüksek rakamlı sözleşmeleri olan lejyonerlere kimse bu ücretleri vermediği için süreç uzuyor. Sarı lacivertlilerin, bonservis geliri hedefi de biraz zor görünüyor.Gelenler ve gönderilecekler konusunda camia içinde de tartışmalar var.Başta Gustavo Henrique olmak üzere yenilerden bazıları, gönderileceklerden daha düşük performanslı görülüyor.Tribünler özellikle Pelkas'ın takımda kalmasını isterken, Szalai ve Osayi'nin de satılma ihtimaline tepki gösteriyor. Osayi ve Szalai'nin talipleri Fenerbahçe'nin kapısını aşındırmaya devam ediyor.Osayi için de Premier Lig'den çok sayıda talip var. Ama yönetim astronomik bir teklif gelmediği takdirde genç yıldızı satmayı düşünmüyor.Gözlerin ayrılacaklara çevrildiği Fenerbahçe'de vedalaşılacak futbolcular netleşti. Yeni sezonda Samatta, Caulker, Meyer, Lemos, Pelkas, Berisha ve Novak düşünülmüyor.