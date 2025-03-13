Jordan Poole, Warriors'tan ayrılmaktan memnun

Washington Wizards guardı Jordan Poole, Golden State Warriors'taki yoğun ilginin dışına çıkmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Jordan Poole, Warriors'tan ayrılmaktan memnun
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13 Mart 2025 15:18
Washington Wizards guardı Jordan Poole, Golden State Warriors'taki yoğun ilginin dışına çıkmaktan mutlu olduğunu söyledi.

2022'de Warriors ile şampiyonluk yaşadıktan sonra 2023 sezonunda takım arkadaşı Draymond Green'in antrenmanda attığı yumruk sonrası gözden düşen Poole, geçtiğimiz yaz Wizards'a takas edildi.

Andscape'e konuşan Poole, "Asla ilgi odağı olmayı seven biri olmadım. Sadece basketbol oynamayı seviyorum. En üst seviyede mücadele etmeyi her zaman başardım ama şu an biraz daha az baskı altında olmak hoşuma gidiyor." dedi.

Warriors'ta geçirdiği yıllarda Poole'un özgüveninin arttığı, ancak bu durumun takım içinde gerginliğe yol açtığı belirtilmişti. Draymond Green ile yaşanan gerginlik ve büyük kontrat sonrası düşen performansı nedeniyle Warriors, Poole'u takımdan gönderme kararı aldı.

Wizards ile geçirdiği ilk sezonda 17.4 sayı, 2.7 ribaund ve 4.4 asist ortalamalarıyla beklentilerin altında kalan Poole, bu sezon performansını yükselterek 21.1 sayı, 3.3 ribaund ve 4.7 asist ortalamalarına ulaştı.

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