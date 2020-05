Jordan: "Nike'den önce, adidas'ı istiyordum"

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, Nike ile ayakkabı anlaşmasını imzalamadan önce, adidas ile imzalamak istediğini itiraf etti.



Jordan'ın Air Jordan ayakkabıları ve çeşitli reklam kampanyaları, Jordan ve Nike'yi eş anlamlı hale getirdi.



"The Last Dance"in 5. bölümü, Jordan'ın Nike ile yaptığı ayakkabı anlaşmasının nasıl gerçekleştiğini anlattı. Menajeri Rich Falk, işlerin, o sırada NBA'in resmi ayakkabısı olan Converse ile başladığını söyledi.



Converse, kadrosunda dönemin büyük NBA yıldızlarını bulunduruyordu: Magic Johnson, Larry Bird ve Julius Erving.



Jordan, konuyla ilgili "Converse'in büyük oyuncuları vardı ve bana, onların önüne geçmemi hayal edemeyeceklerini söylemişlerdi. 'İyi, tamam.' dedim."



Converse böylece yoldan çekilmişti.



Jordan'ın bir sonraki itirafı, o sırada büyük bir adidas hayranı olmasıydı ve hatta Jordan'ın gençken adidas ayakkabılarını ne kadar sevdiğini söyleyen bir klip bile gösterilmişti.



"Ben adidas'ı seviyordum."



Falk, konuyu şu şekilde açıklığa kavuşturdu:



"adidas o zamana kadar gerçekten işlevsizdi ve bana 'Jordan'ı almak isteriz, ama şu anda bir ayakkabı çalışması yapamayız' demişlerdi. Michael'ın Nike'yi seçmesini istemiştim, çünkü onlar yeni başlıyorlardı."



Jordan'ın ayakkabıları ve giysi koleksiyonu, bugün bile piyasaya sürüldüğü an hızlıca tükenen ürünlerden oluşuyor.