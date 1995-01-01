"Jordan, Grant kötü oynarsa yemeğini elinden alırdı" iddiası!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, eski takım arkadaşı Horace Grant'in kötü performanslarından sonra uçaktaki yemeğini aldığı söylendi.



Jordan, efsanevi bir rekabetçiliğe sahip olsa da, belki de eski takım arkadaşı Grant'e yaptığı bu motive edici stratejide biraz ileri gittiği söylenebilir.



Ünlü "Jordan Rules" kitabının yazarı Sam Smith, mevzubahis hikayeyi şu şekilde anlattı:



"Oyuncular yıllar içinde bana gelip, 'Ne yaptığını biliyor musun? Horace kötü bir maç çıkardığı için, yemeğini elinden almıştı.' derlerdi. Michael, hosteslere 'Ona yemek vermeyin, yemeyi hak etmiyor.' demiş."



"Bana böyle şeyler söylerlerdi ve 'Bunu neden yazmıyorsun?' derlerdi. Ben de 'Sen söylemezsen yazamam' derdim. Ben 'lig kaynakları' falan diye kaynak vermem. Bu tarz şeylerde öyle şeyler yazamazsınız. 'Eğer ismin yer alsın istiyorsan, benim açımdan bir problem yok.' diyordum. Onlar da 'Hayır, hayır, Michael Jordan hakkında bunları söyleyemeyiz.' diyordu."



1991'den 1993'e kadar Jordan ve Bulls ile birlikte üç NBA şampiyonluğu kazanan Grant, daha sonra Orlando Magic'in bir üyesi olarak "GOAT" ın rakibi olmuş ve 1995 Doğu Konferansı Finalleri'nde Chicago'yu yenerek NBA Finallerine yükselmişti.



