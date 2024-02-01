Jonathan Clauss'tan geleceği için karar!

Galatasaray'ın da gündemine gelen Jonathan Clauss, büyük bir sürpriz olmazsa bu transfer döneminde Marsilya'dan ayrılmayacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Jonathan Clauss'tan geleceği için karar!
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01 Şubat 2024 09:08
Marsilya forması giyen ve Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen Jonathan Clauss için Fransa'dan yeni bir iddia geldi.

L'Equipe'te yer alan habere göre, 31 yaşındaki futbolcu büyük bir sürpriz olmadığı takdirde bu kış transfer döneminde Marsilya'dan ayrılmayacak.

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Marsilya'da çıktığı 28 maçta 2 gol attı ve 8 asist yaptı.

Jonathan Clauss'un Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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