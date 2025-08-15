Utah Jazz'in efsanevi guardı John Stockton, takımın mevcut durumu hakkında endişelerini dile getirerek, kazanmaya yönelik net bir misyonunun olmadığını söyledi."The Ultimate Assist" podcast'ine katılan Stockton'a, kariyerinin tamamını geçirdiği eski takımını takip edip etmediği soruldu. NBA tarihinin asist lideri olan Stockton, takımı yakından takip etmediğini kabul etti ancak değerlendirmesi son derece net oldu:Stockton'ın sözleri, Utah'ın 2024–25 sezonunu tarihi bir hayal kırıklığıyla kapatmasının ardından geldi. Jazz, sezonu 17 galibiyet – 65 mağlubiyet ile tamamlayarak kulüp tarihinin en düşük galibiyet sayısına ulaştı. Bu, aynı zamanda 2024–25 sezonunda ligdeki en kötü derece oldu. Utah, bu sezon ilk galibiyetini alan son NBA takımı olurken, 10 Mart itibarıyla playoff şansını matematiksel olarak kaybetti.Sorunlar sadece galibiyet sayısıyla sınırlı kalmadı. Jazz, 82 maçta toplam 9.941 sayı yedi ve maç başına 121,2 sayı yeme ortalaması ile NBA tarihinin en kötü 10 savunma performansından birine imza attı. 60. mağlubiyetlerini Charlotte Hornets karşısında alarak, NBA'de hiçbir zaman 60 veya üzeri maç kaybetmemiş olma unvanlarını da kaybettiler.Takımın yönetimi, 2025–26 sezonu öncesinde kadroyu yeniden şekillendirmeye yönelik adımlar attı. Utah, 2025 NBA Draft'ının beşinci sıra seçimi ile forvet Ace Bailey'i kadrosuna kattı. 21. sıradan ise Will Riley'yi seçti. Yaz döneminde ayrıca tecrübeli uzun Jusuf Nurkić ile forvetler Kevin Love ve Kyle Anderson'ı takas yoluyla kadroya ekledi.Tüm bu hamlelere rağmen Stockton'ın yorumları, yeniden yapılanma sürecinin aciliyet taşımadığı yönündeki algıyı ortaya koyuyor. Jazz, son üç sezondur playofflara kalamıyor ve bu, 1980'lerin başından bu yana yaşadıkları en uzun playoff hasreti.Stockton, Karl Malone ile birlikte Utah'ı iki kez NBA Finalleri'ne taşıyan kadronun liderlerinden biriydi. Onun döneminde takım, her sezon rekabetçi bir çizgideydi. Stockton'ın sözleri, o dönemde oluşturulan kazanma kültürünün yavaş yavaş yok olabileceği endişesini yansıtıyor.