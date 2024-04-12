John McGinn: ''Emery biraz sinirliydi''

Aston Villalı futbolcu John McGinn, Lille maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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John McGinn: ''Emery biraz sinirliydi''
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12 Nisan 2024 00:59
Aston Villalı futbolcu John McGinn, 2-1 kazanılan Lille maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

John McGinn, "Oldukça inişli çıkışlı bir maçtı ve maçın sonunda stadyumdaki atmosfer oldukça sönüktü. Bunun çok iyi bir takıma karşı kazanılmış bir zafer olduğunu kabul etmek önemli. Lille bu akşam gerçekten iyi oynadı ve bence bize önümüzdeki haftanın ne kadar zorlu geçeceğini gösterdiler. Ancak çeyrek finaldeyiz ve her ne kadar 2-0 olmasını tercih etsek de, galibiyet galibiyettir.'' dedi. 

Sözlerine devam eden yıldız isim, ''Emery hafta sonu yaşananlardan dolayı çok sinirliydi, Brentford'un oyuna geri dönmesine izin verdik. Çok iyi bir takımlar ama oyuna girmelerine izin verdik, biraz rahatladık ve bizim kovaladığımız şeyi kovalarken bu kabul edilebilir bir şey değil. Kendimizi geliştirmemiz gereken çok şey var." ifadelerini kullandı. 

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