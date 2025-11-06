05 Kasım
Ajax-Galatasaray
0-3
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
2-2
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
1-0
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
2-0
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
2-1
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
4-1
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
3-3
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
0-1
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
0-1

John Heitinga: "Acı verici"

Ajax Teknik Direktörü John Heitinga, Galatasaray maçının ardından konuştu.

06 Kasım 2025 01:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ajax Teknik Direktörü John Heitinga, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Heitinga, "İlk 60 dakika pek bir şey vermedik, iyi oynadık. İkinci yarıya iyi başladık ama gerçek bir forvet golü yedik. Savunmamızı daha iyi yapmalıyız." diye konuştu.

Sözlerine devam eden Heitinga, "Takımda bir gelişme gördüm ve adımlar atıyoruz. Bir gün şansın bizim tarafımıza dönmesini bekliyoruz. İyi yaptığımız şeylere devam etmeliyiz. Orta saha oyuncularının doğru seçimler yapması nedeniyle bu maçta oyun çok daha olumluydu. Bunun şimdi sonuç vermesi gerekiyor. Şu an için biraz acı verici ama odak noktamız pazar günü oynayacağımız maç." dedi.


Ajax, Galatasaray'ın ardından ligde Utrecht deplasmanına gidecek. Heitinga, "Birbirimiz için mücadele ediyoruz. Bu yüzden çocuklar için de sonunda işler yoluna girerse çok iyi olur." açıklamasını yaptı.

1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
