Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid'in sol dizine menisküs yırtığı teşhisi konulduğu bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, 76ers yıldızının tedavi planı belirlenirken bu hafta sonu boyunca parkelerden uzak kalacağını belirtti.



Embiid'in üst sıralarda yer aldığı MVP ödülü adaylığına hak kazanabilmek için sezonda en az 65 maçta forma giymesi gerektiği için, akıbetinin ne olacağı merak konusu.



76ers yıldızı bu sezon 34 maçta 35.3 sayı, 11.3 ribaund ve 5.7 asist ortalamaları yakaladı.



