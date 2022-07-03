Joel Bolomboy'dan, Olympiakos'a ret!

THY Euroleague ekiplerinden Olympiakos'un pivot arayışları doğrultusunda gündemine aldığı Ukrayna doğumlu Rus oyuncu Joel Bolomboy, Yunan ekibine olumsuz yanıt verdi.
Pota altında yaşanan Hassan Martin, Livio Jean Charles ve Giorgios Printezis ayrılıklarının ardından o bölgeye güçlü bir oyuncu katmak isteyen Olympiakos'un, CSKA Moskova'dan ayrılıp serbest oyuncu konumuna geçen Joel Bolomboy'dan istediği yanıtı alamamasının ardından yeni arayışlara geçeceği ifade edildi.
Joel Bolomboy geçtiğimiz sezon CSKA Moskova formasıyla 5.9 sayı, 4.1 ribaunt ve 0.7 blok ortalamalarıyla oynamıştı.
Pota altında yaşanan Hassan Martin, Livio Jean Charles ve Giorgios Printezis ayrılıklarının ardından o bölgeye güçlü bir oyuncu katmak isteyen Olympiakos'un, CSKA Moskova'dan ayrılıp serbest oyuncu konumuna geçen Joel Bolomboy'dan istediği yanıtı alamamasının ardından yeni arayışlara geçeceği ifade edildi.
Joel Bolomboy geçtiğimiz sezon CSKA Moskova formasıyla 5.9 sayı, 4.1 ribaunt ve 0.7 blok ortalamalarıyla oynamıştı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ