Joao Pedro'ya İtalya'dan talip çıktı!

ADAYLARDAN BİRİ DE PEDRO

FENERBAHÇE'DE 2 GOL ATTI

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Joao Pedro'ya sürpriz bir talip çıktı.İtalyan basınında yer alan habere göre, Vincenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina, hücum hattında büyük sıkıntı yaşıyor. Floransa temsilcisinde, Arthur Cabral'ın da uzun sürecek sakatlığı sonrası yeni bir hücum oyuncusu arandığı belirtildi.Fiorentina'nın bu doğrultuda Fenerbahçe'den Joao Pedro'yu da transfer listesine aldığı aktarıldı. Fiorentina'da hücum için başka adayların da yer aldığı ancak Pedro'nun diğer isimlere göre maliyetinin daha uygun olabileceği kaydedildi.Fenerbahçe, sezon başında Joao Pedro'yu Cagliari'den 4.68 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe forması altında 15 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 2 gol atıp 1 asist yaptı.Dünya Kupası için verilen arada Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşayan Joao Pedro, takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başlamıştı.