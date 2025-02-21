Joao Mario: "Maçı 7 golle kazanabilirdik"

Beşiktaş'ta Joao Mario, Eyüpspor maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Joao Mario: 'Maçı 7 golle kazanabilirdik'
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21 Şubat 2025 22:17
Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Joao Mario, deplasmanda Eyüpspor'a karşı alınan 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, "Önemli fırsatlar yakaladık, onları kaçırmasaydık, 7-1 kazanabilirdik. Ole Gunnar Solskjaer'in gelmesinin ardından oyunda bir şeyler değişti. Ben de takım birlikte ve iyi oynadığı zaman, daha etkili olan bir oyuncuyum." ifadelerini kullandı.



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