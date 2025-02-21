Joao Mario: 'Maçı 7 golle kazanabilirdik'

"Önemli fırsatlar yakaladık, onları kaçırmasaydık, 7-1 kazanabilirdik. Ole Gunnar Solskjaer'in gelmesinin ardından oyunda bir şeyler değişti. Ben de takım birlikte ve iyi oynadığı zaman, daha etkili olan bir oyuncuyum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş 'ın Portekizli oyuncusu Joao Mario, deplasmanda Eyüpspor'a karşı alınan 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.Karşılaşmayı değerlendiren 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu,