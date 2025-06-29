Jhon Duran için açıklama: 'Lukaku, Benzema, Suarez gibi!'

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Jhon Duran'ın kariyerinde büyük rol oynayan antrenör Wilbert Perea, Kolombiyalı futbolcu ile ilgili beIN Sports'a konuştu.
Athletic Bilbao'dan sonra genç oyunculara en çok şans veren ikinci takım olan Envigado'nun altyapısında Duran ile çalışan Perea, "11 yaşında akademimize katıldı. Bir kanat oyuncusu olarak başladı ama çocukken de takım arkadaşlarına göre güçlü ve hızlıydı. İyi bir şutu vardı. Forvete dönüşmesi için öncülük ettim." dedi.
"HEPSİNDEN ESİNTİLER VAR"
Ceza sahasının forvetlerin adeta evi olduğunu söyleyen Perea, "Lukaku, Suarez, Benzema... Duran'da hepsinden esintiler bulabilirsiniz. Odağımız onu gol atabilen ve hep oyunun içinde kalan bir forvete dönüştürmekti." ifadelerini kullandı.
Duran'ın sadece 15 yaşındayken A takımla ilk maçına çıktığını söyleyen antrenör, "Yaşına rağmen o maçta 2 gol attı ve sürekli savunma oyuncularıyla boğuştu. Ortaya koyduklarıyla bizi hiç yanıltmadı" dedi.
"EĞER GÜVENDE HİSSEDERSE..."
21 yaşındaki golcünün sahada çok agresif olsa da günlük hayatında çok sakin biri olduğunu dile getiren Perea, "Duran'ın başardıklarıyla gurur duyuyorum. Eğer çalıştığı hocalar ona güvendiğini hissettirirse, her zaman elinden gelenin en iyisini yapacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.
Athletic Bilbao'dan sonra genç oyunculara en çok şans veren ikinci takım olan Envigado'nun altyapısında Duran ile çalışan Perea, "11 yaşında akademimize katıldı. Bir kanat oyuncusu olarak başladı ama çocukken de takım arkadaşlarına göre güçlü ve hızlıydı. İyi bir şutu vardı. Forvete dönüşmesi için öncülük ettim." dedi.
"HEPSİNDEN ESİNTİLER VAR"
Ceza sahasının forvetlerin adeta evi olduğunu söyleyen Perea, "Lukaku, Suarez, Benzema... Duran'da hepsinden esintiler bulabilirsiniz. Odağımız onu gol atabilen ve hep oyunun içinde kalan bir forvete dönüştürmekti." ifadelerini kullandı.
Duran'ın sadece 15 yaşındayken A takımla ilk maçına çıktığını söyleyen antrenör, "Yaşına rağmen o maçta 2 gol attı ve sürekli savunma oyuncularıyla boğuştu. Ortaya koyduklarıyla bizi hiç yanıltmadı" dedi.
"EĞER GÜVENDE HİSSEDERSE..."
21 yaşındaki golcünün sahada çok agresif olsa da günlük hayatında çok sakin biri olduğunu dile getiren Perea, "Duran'ın başardıklarıyla gurur duyuyorum. Eğer çalıştığı hocalar ona güvendiğini hissettirirse, her zaman elinden gelenin en iyisini yapacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.
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