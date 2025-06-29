29 Haziran
PSG-Inter Miami CF
4-0
29 Haziran
Flamengo-Bayern Munih
1-235'
29 Haziran
FK Haugesund-Kristiansund BK
0-0
29 Haziran
Fredrikstad-Tromsoe
0-1
29 Haziran
Bryne-Hamarkameratene
1-1
29 Haziran
Bodo/Glimt-Sarpsborg 08
1-2
29 Haziran
Molde-KFUM
2-3
29 Haziran
Stroemsgodset-Vaalerenga
0-2
29 Haziran
Lyn-Aasane
2-1
29 Haziran
Piteaa-Skellefteaa
5-1
29 Haziran
S. Moskova-Torpedo Moscow
3-1
29 Haziran
Go Ahead Eagles-Sportfreunde Lotte
2-0
29 Haziran
Vejle Boldklub-Esbjerg fB
3-3
29 Haziran
Zenit St. Petersburg-FK Crvena Zvezda
3-0
29 Haziran
Qingdao West Coast-Qingdao Hainiu
1-0
29 Haziran
Changchun Yatai-Shanghai Shenhua
1-2
29 Haziran
Meizhou Hakka-Tianjin Jinmen Tiger
1-2
29 Haziran
Wuhan Three Towns-Chengdu Rongcheng FC
2-2
29 Haziran
Inter Miami CF-Atlanta United
0-0ERT
30 Haziran
Columbus Crew-Philadelphia Union
01:00
30 Haziran
Los Angeles FC-Vancouver Whitecaps
04:30
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
29 Haziran
JIPPO-KaePa
3-1
29 Haziran
Albirex Niigata-Machida Zelvia
0-4
29 Haziran
Tokyo Verdy-Samara Arenası
1-0
29 Haziran
Volta Redonda-Operario Ferroviario
0-077'
29 Haziran
Athletic Club-Remo
1-075'
30 Haziran
Novorizontino-Amazonas FC
01:00
30 Haziran
Chapecoense-Goias
01:00
29 Haziran
Oerebro-Kalmar FF
2-2
29 Haziran
Falkenbergs FF-Umeaa
2-0
29 Haziran
AIK-IFK Goeteborg
3-0
29 Haziran
Degerfors-Brommapojkarna
0-3
29 Haziran
Haecken-GAIS
1-3
29 Haziran
IFK Vaernamo-Elfsborg
0-0
29 Haziran
FC Seoul-Pohang Steelers
4-1
29 Haziran
Ulsan HD FC-Daegu FC
0-0ERT

Jhon Duran için açıklama: "Lukaku, Benzema, Suarez gibi!"

Jhon Duran'ın eski antrenörü Wilbert Perea, Kolombiyalı futbolcu ile ilgili konuştu.

calendar 29 Haziran 2025 22:04 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2025 22:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Jhon Duran için açıklama: 'Lukaku, Benzema, Suarez gibi!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Jhon Duran'ın kariyerinde büyük rol oynayan antrenör Wilbert Perea, Kolombiyalı futbolcu ile ilgili beIN Sports'a konuştu.

Athletic Bilbao'dan sonra genç oyunculara en çok şans veren ikinci takım olan Envigado'nun altyapısında Duran ile çalışan Perea, "11 yaşında akademimize katıldı. Bir kanat oyuncusu olarak başladı ama çocukken de takım arkadaşlarına göre güçlü ve hızlıydı. İyi bir şutu vardı. Forvete dönüşmesi için öncülük ettim." dedi.

"HEPSİNDEN ESİNTİLER VAR"


Ceza sahasının forvetlerin adeta evi olduğunu söyleyen Perea, "Lukaku, Suarez, Benzema... Duran'da hepsinden esintiler bulabilirsiniz. Odağımız onu gol atabilen ve hep oyunun içinde kalan bir forvete dönüştürmekti." ifadelerini kullandı.

Duran'ın sadece 15 yaşındayken A takımla ilk maçına çıktığını söyleyen antrenör, "Yaşına rağmen o maçta 2 gol attı ve sürekli savunma oyuncularıyla boğuştu. Ortaya koyduklarıyla bizi hiç yanıltmadı" dedi.

"EĞER GÜVENDE HİSSEDERSE..."

21 yaşındaki golcünün sahada çok agresif olsa da günlük hayatında çok sakin biri olduğunu dile getiren Perea, "Duran'ın başardıklarıyla gurur duyuyorum. Eğer çalıştığı hocalar ona güvendiğini hissettirirse, her zaman elinden gelenin en iyisini yapacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.