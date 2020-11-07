Jevtovic:'Fenerbahçe'yi yenmek çok zor'

Fenerbahçe'ye bir gol atan Jevtovic, Konyaspor'un 2-0 kazandığı kritik maçı değerlendirdi.



"Fenerbahçe'nin evinde oynamak oldukça zor. Kendi evlerinde üstün bir performans sergiliyor. Bunu bilerek hafta başından beri iyi hazırlanıyor. Hafta boyunca yaptığımız hazırlıkları sahaya iyi yansıttık"



"Bugün güzel bir galibiyet aldık. Önceki haftalarda da iyi oynuyorduk ama şansımız yoktu. Bugün güzel bir sonuç aldık. Top biraz havadan geldi. Değerlendirmek istedim. Biraz da şansım yanımdaydı. Geçtiğimiz haftalarda da böyle vurmuştum ama olmamıştı."



