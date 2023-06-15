Jesus ve Fenerbahçe'den arka arkaya açıklamalar!

"Bugün tarihli Cumhuriyet Gazetesinde yer alan ve Jorge Jesus'tan Ali Koç'a eleştiri: 'Güvensem Kalırdım' başlıklı "haber" yalan ve iftiralarla dolu bir haberdir.



"Habere" ilişkin eski teknik direktörümüz Jorge Jesus kendi resmi hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'dan ayrılırken hiçbir kimseye bu yönde bir beyanı olmadığını" da ifade etmiştir.



Hal böyle iken muhabir Hilmi Türkay tamamen hayal ürünü olan bu kurgusu ile ilgili kamuoyuna açıklama yapmak zorundadır. Hiçbir gazetecilik etiğine uymayan, kaynağı belli olmayan yalan ve iftiralarla dolu bu metnin Cumhuriyet gibi köklü bir yayın organına yakışmadığı da açıktır.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Cumhuriyet Gazetesinden tekzip beklediğimizi belirtir, haber içeriğinin spor kamuoyunca dikkate alınmamasını rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe 'den ayrılan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, kulüp başkanı Ali Koç hakkında Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.Jorge Jesus yaptığı açıklamada;ifadelerini kullandı.Fenerbahçe ile konu ile ilgili yaptığı açıklamada,Jesus'un ve kulübün yalanladığı haber şu şekilde:"Portekizli teknik direktör, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni vaatlerini samimi bulmadığını, bu yüzden ayrılmayı tercih ettiğini söyledi. İstanbul'u sevdiğini dile getiren Portekizli hoca, "Buraya gelene kadar her şey çok güzeldi, sonra zaman içerisinde bazı sözlerin yerine getirilmediğini gördüm. Taraftarla karşı karşıya kaldığım günler oldu. Islıkladıkları, yuhaladıkları oyuncuları benim getirdiğimi düşünüyorlardı. Böyle bir şey yok. Transferlerin çoğu başkan tarafından gerçekleşti. Devre arasında oyuncu istedim 'Para yok' dendi. İkinci gelen teklife hemen cevap vermedim. 'Samandıra ve transfer sende' dedi. İnanmadım. Çünkü daha önce vadettiklerini hiç yerine getirmedi. Bu yüzden kalmamın bir anlamı yoktu. Güvensem kalırdım. Ayrıldığım için üzgünüm" dedi."