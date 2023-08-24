Jeremain Lens: "110 kilo oldum"

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Jeremain Lens, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Jeremain Lens: '110 kilo oldum'
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24 Ağustos 2023 16:27
Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giyen Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, Hollanda basınından Voetbal Zone'a çarpıcı bir röportaj verdi.

"110 KİLOYA ULAŞTIM"

Bir süre kulüpsüz kaldıktan sonra Fransa 3. Lig ekibi Versailles'e transfer olma sürecini anlatan Lens, "Beşiktaş'tan ayrılıp kulüpsüz kaldığım dönemde ve fit durumda değildim. Biraz fazla kilom vardı. 110 kiloya ulaşmıştım ancak boyum 1.78 olduğu için büyük bir göbeğim oluşmadı. Wesley Sneijder gibi görünmüyordum yani." dedi.

"TOPA BİLE VURAMIYORDUM"

Bir farkındalık yaşadığını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Bir gün arabada otururken, 'Tanrım, artık topa bile düzgün şekilde vuramıyorum!' dedim. Sonra antrenörümü çağırdım ve çalışmaya başladık. Daha sonra da Versailles serüvenim başladı." ifadelerini kullandı.

Versailles'in son kulübü olup olmayacağına dair konuşan Lens, "Muhtemelen evet ancak heyecan verici bir teklif gelirse devam edebilirim. Arabistan'daki teklifleri görüyorsunuz, ben de oradan payımı almak isterim." diyerek sözlerini noktaladı.

Geçtiğimiz sezon Versailles ile 15 resmi maça çıkan Jeremain Lens, 6 gol 3 asistlik performans göstermişti.



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