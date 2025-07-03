Jelert'e sürpriz talip!

Galatasaray'ın yeni sezon planlamalarında yer almayan Elias Jelert'e Benfica talip oldu.

calendar 03 Temmuz 2025 09:12
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Jelert'e sürpriz talip!
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Yeni sezonda Galatasaray'dan ayrılması beklenen Elias Jelert'e sürpriz bir talip çıktı.

BENFICA İLGİLENİYOR

Benfica'nın Jelert ile ilgilendiği öne sürüldü. Okan Buruk'un gelecek sezon takımda görmek istemediği genç sağ bek için önümüzdeki günlerde resmi teklifin gelmesi bekleniyor.

22 yaşındaki Danimarkalı oyuncu, geçen yıl Kopenhag'dan 9 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

PERFORMANSI

Galatasaray kariyerinde 35 maçta görev alan Jelert, 1 gollük katkı verdi. 

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