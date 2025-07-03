Yeni sezonda Galatasaray'dan ayrılması beklenen Elias Jelert'e sürpriz bir talip çıktı.
BENFICA İLGİLENİYOR
Benfica'nın Jelert ile ilgilendiği öne sürüldü. Okan Buruk'un gelecek sezon takımda görmek istemediği genç sağ bek için önümüzdeki günlerde resmi teklifin gelmesi bekleniyor.
22 yaşındaki Danimarkalı oyuncu, geçen yıl Kopenhag'dan 9 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
PERFORMANSI
Galatasaray kariyerinde 35 maçta görev alan Jelert, 1 gollük katkı verdi.
BENFICA İLGİLENİYOR
Benfica'nın Jelert ile ilgilendiği öne sürüldü. Okan Buruk'un gelecek sezon takımda görmek istemediği genç sağ bek için önümüzdeki günlerde resmi teklifin gelmesi bekleniyor.
22 yaşındaki Danimarkalı oyuncu, geçen yıl Kopenhag'dan 9 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
PERFORMANSI
Galatasaray kariyerinde 35 maçta görev alan Jelert, 1 gollük katkı verdi.