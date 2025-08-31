Jean Onana'da sadece imza kaldı

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş'ta ayrılacak isimler şekilleniyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Genoa, Jean Onana için girişimlerini arttırmıştı.
İki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu geçti ve Kamerunlu oyuncu, imza için İtalya'ya gitti.
Onana'nın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.
25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonu da Genoa'da kiralık geçirmişti.
📽️Jean Onana'nın Genoa'ya transferi öncesi İtalya'da otele varış görüntüleri. pic.twitter.com/w7lCd0xyNc
— Sporx (@sporx) August 31, 2025