Utah Jazz guardı Jordan Clarkson'ın takasa açık olduğu bildirildi.



Bleacher Report'tan Chris Haynes, Clarkson'un takasa açık olan oyuncular arasında duyduğu isimlerden biri olduğunu söyledi.



Haynes, Clarkson'ın "doğru paket ve doğru anlaşma" karşılığında alınabileceğini sözlerine ekledi.



An itibariyle uyluğundaki sakatlık sebebiyle kadro dışı olan 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon 19 maçta 16.6 sayı, 4.9 asist ve 3.4 ribaund ortalamaları yakaladı.





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