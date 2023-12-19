Jazz, Jordan Clarkson'ı takasa açtı

Utah Jazz guardı Jordan Clarkson'ın takasa açık olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jazz, Jordan Clarkson'ı takasa açtı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2023 14:31
Utah Jazz guardı Jordan Clarkson'ın takasa açık olduğu bildirildi.

Bleacher Report'tan Chris Haynes, Clarkson'un takasa açık olan oyuncular arasında duyduğu isimlerden biri olduğunu söyledi.

Haynes, Clarkson'ın "doğru paket ve doğru anlaşma" karşılığında alınabileceğini sözlerine ekledi.

An itibariyle uyluğundaki sakatlık sebebiyle kadro dışı olan 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon 19 maçta 16.6 sayı, 4.9 asist ve 3.4 ribaund ortalamaları yakaladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery