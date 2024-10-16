Jasikevicius: 'Tribünde olsam belki ben de erken çıkabilirdim

THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine sahasında 76-57 mağlup olan Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, maçta her konuda sorun yaşadıklarını belirterek, "Böyle bir ortamda onları 80 sayının altında tutmamız mucizeydi." dedi.



Kızılyıldız'ı galibiyet için tebrik eden Litvanyalı çalıştırıcı, "Sahada daha iyi olan taraf onlardı. Birçok alanda iyilerdi, bizden hızlılardı. Bizim savunmamız iyiydi. Böyle bir ortamda onları 80 sayının altında tutmamız mucizeydi. Doğru kararlar almadık." ifadelerini kullandı.



Takımın yaptığı top kayıplarına dikkati de çeken Jasikevicius, "Sadece ikinci çeyrekte yaptığımız top kayıplarında 12 sayı ürettiler. Sadece konsantrasyon değil her konuda sorunlar vardı." açıklamasında bulundu.



Maçı gelen taraftarların dördüncü periyodun başında salondan çıkmasıyla ilgili de konuşan Sarunas Jasikevicius, şunları söyledi:



"Taraftarlarımızdan bizleri desteklemesini istiyoruz. Ancak bizim de sahaya koyduğumuz emek konusunda sorumluluk sahibi olmamız gerekiyor. Gerçeği söylemek gerekirse ben de tribünde olsam belki ben de erken çıkabilirdim."



