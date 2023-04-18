Memphis Grizzlies pivotu Jaren Jackson Jr., NBA'de bu sezonun Yılın Savunmacısı ödülünü kazandı.



Jackson 56 birincilik oyu, 35 ikincilik oyu ve altı üçüncülük oyuyla ödülün sahibi olmayı başardı.



Önceki sezon Yılın Savunmacısı oylamasını beşinci sırada tamamlayan Jackson, bu sezon maç başına 3.0 blokla bu alanda lige liderlik etti.



Milwaukee Bucks pivotu Brook Lopez 31 birincilik oyu, 47 ikincilik oyu ve 13 üçüncülük oyu ile ikinci olurken, Cleveland Cavaliers pivotu Evan Mobley, Golden State Warriors forveti Draymond Green ve Miami Heat pivotu Bam Adebayo ilk beş sırayı tamamlayan isimler oldular.





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