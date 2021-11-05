Jan Vesely: "Ümidimizi yitirmedik"

Jan Vesely, Fenerbahçe Beko'nun CSKA Moskova galibiyetini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jan Vesely: 'Ümidimizi yitirmedik'
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05 Kasım 2021 02:56
Fenerbahçe Beko'nun yıldız isimlerinden Jan Vesely, THY EuroLeague'de 91-82 kazandıkları CSKA Moskova mücadelesini yorumladı.

Maçın MVP'si olan yıldız basketbolcu, "Ümidimizi yitirmedik, bunun için çok mutluyum. Özellikle son toplarda ve son dakikalarda kaybettiğimiz maçlardan sonra hem antrenmanlarda hem de maçlarda savaştık ve bu şekilde bitirebildik." diye konuştu.

Vesely, Rus ekibine karşı 17 sayı attı.


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