Jan Vesely: 'Ümidimizi yitirmedik'

Fenerbahçe Beko'nun yıldız isimlerinden Jan Vesely, THY EuroLeague'de 91-82 kazandıkları CSKA Moskova mücadelesini yorumladı.



Maçın MVP'si olan yıldız basketbolcu, "Ümidimizi yitirmedik, bunun için çok mutluyum. Özellikle son toplarda ve son dakikalarda kaybettiğimiz maçlardan sonra hem antrenmanlarda hem de maçlarda savaştık ve bu şekilde bitirebildik." diye konuştu.



Vesely, Rus ekibine karşı 17 sayı attı.





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