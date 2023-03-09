Jamie Carragher: 'Kane için doğru adres MANU'

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen İngiliz forvet Harry Kane'in geleceği konusunda eski futbolcu Jamie Carragher'dan çarpıcı bir açıklama geldi.



"DOĞRU ADRES MANU"



Liverpoollu eski futbolcu, "Bana göre Harry Kane için en doğru kulüp Manchester United. Tabii ben bir Liverpoollu olduğum için bunu istemem. Bayern Münih de Kane için bir seçenek ancak Harry'nin Premier Lig'in en golcü oyuncusu olmak istediğini düşünüyorum ve kariyerinin sonuna kadar İngiltere'de kalırsa bunu başaracaktır." dedi.



"AYRILMAZSA ORADA EMEKLİ OLUR"



Harry Kane'in Tottenham'dan ayrılmak için son yılına girdiğini söyleyen Carragher, "Eğer Kane, İngiltere'de kalmak istiyorsa; şampiyonluğa oynayan takımlar arasında forvete ihtiyacı olan tek takım Manchester United. Ancak asıl soru; Manchester United, 30 yaşını geçmiş bir oyuncu için 100 milyon poundun üzerinde bir teklif yapar mı? Eğer Kane, bu yaz Tottenham'dan ayrılmazsa, kariyerinin sonuna kadar orada kalacaktır." ifadelerini kullandı.



Bu sezon Tottenham formasıyla 37 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Harry Kane, bu maçlarda 20 gol 4 asist kaydetti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ