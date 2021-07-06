Jamar Gulley Gaziantep'te

Gaziantep Basketbol, ABD'li Jarmar Gulley'i kadrosuna kattı

Haber; AA
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Jamar Gulley Gaziantep'te
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06 Temmuz 2021 16:25
 ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Empera Halı Gaziantep Basketbol, ABD'li Jarmar Gulley'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gulley ile bir yıllığına anlaşıldığı belirtilerek, "Geçtiğimiz sezonu Darüşşafaka Basketbol'da geçiren Gulley, burada sezonu 11 maçta 10,3 sayı, 2,6 ribaund, 1,9 asist istatistikleriyle tamamlamıştır. Jarmar Gulley'e hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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