Jailson, Palmeiras'a transfer oldu!

Palmeiras, Fenerbahçe'nin eski Brezilyalı oyuncusu Jailson'u transfer ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jailson, Palmeiras'a transfer oldu!
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07 Ocak 2022 23:46
Palmeiras, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Jailson'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe'den 2020 yılında Çin Ligi ekiplerinden Dalian FC'ye transfer olmuştu. Dalian'dan Aralık ayında 4 aylık maaşını alamadığı için sözleşmesini feshederek ayrılan orta saha oyuncusu Palmeiras'a transfer oldu.

26 yaşındaki oyuncunun adı Galatasaray ile de anılıyordu.

Jailson, Dalian'da toplamda 6 maçta forma giydi, gol ve asist katkısı yapamadı.

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