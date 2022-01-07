Jailson, Palmeiras'a transfer oldu!

Palmeiras, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Jailson'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe'den 2020 yılında Çin Ligi ekiplerinden Dalian FC'ye transfer olmuştu. Dalian'dan Aralık ayında 4 aylık maaşını alamadığı için sözleşmesini feshederek ayrılan orta saha oyuncusu Palmeiras'a transfer oldu.
26 yaşındaki oyuncunun adı Galatasaray ile de anılıyordu.
Jailson, Dalian'da toplamda 6 maçta forma giydi, gol ve asist katkısı yapamadı.
Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe'den 2020 yılında Çin Ligi ekiplerinden Dalian FC'ye transfer olmuştu. Dalian'dan Aralık ayında 4 aylık maaşını alamadığı için sözleşmesini feshederek ayrılan orta saha oyuncusu Palmeiras'a transfer oldu.
26 yaşındaki oyuncunun adı Galatasaray ile de anılıyordu.
Jailson, Dalian'da toplamda 6 maçta forma giydi, gol ve asist katkısı yapamadı.