Jahovic kırmızı gördü, Antalyaspor 10 kişi kaldı

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Jahovic, gördüğü kırmızı kartla takımını eksik bıraktı.

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Jahovic kırmızı gördü, Antalyaspor 10 kişi kaldı
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02 Kasım 2020 20:51
Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın 45. dakikasında Antalyaspor'dan Jahovic kırmızı kart gördü.

Antalyaspor atağında Fenerbahçe ceza sahasında Serdar Aziz'e arkadan sert bir müdahale yapan Jahovic, orta hakem Bahattin Şimşek tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

VAR Hakemi Mete Kalkavan'ın uyarısının ardından pozisyonu yeniden inceleyen hakem Bahattin Şimşek, Jahovic'e direkt kırmızı kart gösterdi.

Fenerbahçe karşısında da kırmızı kart gören Antalyaspor, son 3 maçta 4 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.


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