Jack Grealish'den Pep Guardiola için itiraf

Manchester City'de forma giyen İngiliz oyuncu Jack Grealish, takımın İspanyol teknik adamı Pep Guardiola için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Jack Grealish'den Pep Guardiola için itiraf
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07 Nisan 2024 16:52
Manchester City'de forma giyen İngiliz oyuncu Jack Grealish, takımın İspanyol teknik adamı Pep Guardiola için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Guardiola yönetimindeki çalışmış diğer takımlar hakkında konuşan Jack Grealish, "Pep'in takımlarında istediğini yapabilen tek oyuncu Messi'ydi ve bu oldukça adil." sözlerini sarf etti.

Geçen yıl gösterdikleri performansa değinen Grealish, "Bu sezon zaman zaman içsel sorunlar yaşadım. Bazen oturup düşündüm: Geçen yılın sonucunu nasıl geçebilirsiniz? Hiç buna yakın bir mutluluk olacak mı? Artık en iyi halime döndüğümü hissediyorum. Bu açlığı zaferler için hissetmeniz gerekiyor." sözlerini sarf etti.

Son olarak Pep Guardiola ile olan ilişkisine değinen Grealish, "Pep bana karşı çok nazikti. Ona borçluyum. Her zaman yanımdaydı." sözlerini kullandı.

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