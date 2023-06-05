"Ja Morant, sezonun en az yarısını cezalı geçirebilir" iddiası!

Memphis Grizzlies süperstarı Ja Morant'ın 2023-24 sezonunun "en az yarısını" cezalı geçirmesinin beklendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
'Ja Morant, sezonun en az yarısını cezalı geçirebilir' iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Haziran 2023 13:29
Memphis Grizzlies süperstarı Ja Morant'ın 2023-24 sezonunun "en az yarısını" cezalı geçirmesinin beklendiği iddia edildi.

Morant bu sezon, silah gösterirken yakalandığı saha dışı olaylar sebebiyle medyada çok fazla olumsuz haberin merkezinde yer almıştı.

HoopsWire'dan Sam Amico'nun yakın tarihli bir raporu, lig personelinin kendisinin 2023-24 sezonunun en az yarısında cezalı olacağına inandığını ortaya koydu:

"Lig kaynakları HoopsWire'a, Morant'in normal sezonun ilk yarısından daha az sürmemek üzere uzaklaştırma cezası alacağına inanıldığını söyledi."

Bu sezon Morant, Grizzlies formasıyla 26.2 sayı, 5.9 ribaund ve 8.1 asist ortalamaları yakalamıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery