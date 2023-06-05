Memphis Grizzlies süperstarı Ja Morant'ın 2023-24 sezonunun "en az yarısını" cezalı geçirmesinin beklendiği iddia edildi.



Morant bu sezon, silah gösterirken yakalandığı saha dışı olaylar sebebiyle medyada çok fazla olumsuz haberin merkezinde yer almıştı.



HoopsWire'dan Sam Amico'nun yakın tarihli bir raporu, lig personelinin kendisinin 2023-24 sezonunun en az yarısında cezalı olacağına inandığını ortaya koydu:



"Lig kaynakları HoopsWire'a, Morant'in normal sezonun ilk yarısından daha az sürmemek üzere uzaklaştırma cezası alacağına inanıldığını söyledi."



Bu sezon Morant, Grizzlies formasıyla 26.2 sayı, 5.9 ribaund ve 8.1 asist ortalamaları yakalamıştı.





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