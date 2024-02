İZVAK'tan kulüplere kalıcı gelir için yeni projeler

İzmir'de profesyonel futbol kulüplerinin çatı kuruluşu olan İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), kulüplere kalıcı gelir sağlamak için girişim sermayesi modeli üzerine çalışmalar yapıyor.



İZVAK'ın her yıl düzenlediği genişletilmiş danışma kurulunun toplantısı İzmir Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde yapıldı. İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli'nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kurul üyelerinin yanı sıra Göztepe Amatör Şubeler Başkanı Mehmet Sepil, Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü, kulüplerin temsilcileri, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, TFF İzmir Bölge Müdürü Sevgi Koçak Özdemir, İzmir Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler ve TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş katıldı.



Türkiye Futbol Federasyonu Fair-Play Kurulu Başkanlığı görevini de eş zamanlı olarak yürüten İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve İZVAK Başkan Vekili Talat Papatya ile İZVAK yönetim kurulu üyeleri tam kadro toplantıda yer aldı. Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, açılış konuşmasında İZVAK'ın İzmir ve İzmir futbolu için taşıdığı öneme vurgu yaparak, "İZVAK, tarihi değerlerimiz olan kulüplerimizin güçlenmeleri ve toplumsal görevlerini daha verimli olarak yerine getirebilmeleri için tesisleşmeleri, kulüplerimizin daha güçlü bir lobiye sahip olmalarını sağlamak misyonuyla yıllardır durup dinlenmeden gönüllü olarak çalışıyor" dedi.



Işınsu Kestelli, "Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İzmir'de başarılı olmak için her şeyimiz var. Futbol ise İzmir kültürünün en önemli parçası, en önemli tanıtım unsuru. İzmir'in futbolla güzelleşeceğine inanıyorum. Kent dinamikleri olarak İzmir kulüplerimize söz verip ertelemeyelim. Dünyada çok özel hikayeleri olan, örnek alabileceğimiz kulüpler var. Bizim kulüplerimiz için de başarı hikayeleri yazabiliriz. Futbol, İzmir'in en önemli tanıtım stratejilerinden biri haline getirilmeli. Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları neler yapabileceklerini planlamalı. Limitimiz gökyüzü kadar, durmaya değil uçmaya ihtiyacımız var" diye konuştu.



İZMİR SPOR MASTER PLANI



İZVAK Başkanı Ali Erten ise ikiye ayırdığı sunumunun ilk bölümünde 2018 yılında 2030 hedefi ile hayata geçirilen İzmir Spor Master Planı'nda gelinen aşamalar hakkında detaylı bilgilendirme yaptı. Erten, ikinci bölümde ise İzmir kulüplerine kalıcı ve sürdürülebilir ekonomik kaynak yaratmak konusundaki proje ve önerilerini paylaştı. "Her kulübün kendine ait stadyumu, spor salonu, A takım kamp tesisi ve altyapı geliştirme tesislerine sahip olması, 2018'den bu yana gündemde tuttuğumuz İzmir Spor Master Planı'nın ilk ve en önemli adımlarıdır" diyen Erten, "Artık bu dört ana unsura, 'Olimpik Branşlar Yerleşkesi' olarak beşinci madde eklemek istiyoruz. Kulüplerimiz, bir yandan profesyonel futbol liglerinde yer alırken diğer yandan onlarca amatör branşta on binlerce çocuğumuza ve gencimize spor yapma imkanı sağlıyor. Bu nedenle hepsinin olimpik branşlar için yerleşke ihtiyacı var" dedi.



Ali Erten, "Lig gözetmeksizin tüm profesyonel kulüplerimizin bu beş hedefe ulaşması yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Göztepe Gürsel Aksel Stadı ve Alsancak Mustafa Denizli Stadı devletimiz, kulüp başkanlarımız, yönetimlerimiz ve vakfımızın çabalarıyla kulüplerimizin hizmetine sunuldu. Bu konuda örnek bir iş birliği sergiledik. Karşıyaka Stadı'nda maalesef hukuk aşamaları karşımıza çıktı. Yoğun çaba harcadık. Ancak hepsini aştık. Yakında Karşıyaka'mız da stadına kavuşacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Göztepe ve Karşıyaka'ya altyapı ve olimpik branşlar için ihtiyaç duyulan arazilerin tahsisini gerçekleştirdi. Bu süreçlere destek verdik ve vermeye devam ediyoruz. Tüm kulüplerimiz aynı imkanlara kavuşana dek çalışacağız" ifadelerini kullandı.



"ATATÜRK SPOR KOMPLEKSİ'NİN TAKİPÇİSİYİZ"



1971 Akdeniz Oyunları için yapılıp İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'yla birlikte Türkiye'nin iki olimpik stadından biri olan İzmir Atatürk Stadı'nın yeniden inşa edilerek 50 bin kişilik şehir stadı, 15 bin kişilik spor salonu, açık spor alanları, müzeler ve sosyo-kültürel alanları yapılmasının da takipçisi olduklarını ifade eden Ali Erten, "2032 Avrupa Şampiyonası organizasyonunu ülkemiz İtalya ile birlikte aldı. Ancak şehirler listesinde İzmir yok. Çünkü UEFA kriterlerini karşılayacak seyirci kapasitesine sahip stadımız yok. Atatürk Stadı'nın yeniden hizmete girmesi, A Milli Takım'ımız ve uluslararası organizasyonlar düzeyinde daha fazla maçın İzmir'de oynanmasını sağlayacak. Bununla birlikte spor ve kamp turizminin geliştirilmesi için şehir olarak tüm imkanlara sahibiz. Yerel ve uluslararası nitelikteki futbol kamp turizmi konusunda Antalya, Bolu, Afyon gibi yerlere alternatif olabiliriz. Tire, Ödemiş, Selçuk ve Torbalı gibi lokasyonlar bunun için çok uygun" diye konuştu.



"YENİ İŞ VE GELİR MODELLERİ GELİŞTİRMELİYİZ"



Erten, konuşmasının ikinci bölümünde ise İzmir futbolu için sürdürülebilir kaynak yaratma konusundaki çalışmaları anlattı. Türk kulüpleri ve İzmir'in futbolun ekonomik gücünden yeterince yararlanamadığını, Türk futbolunun ise mevcut ağır borç yükü altında vizyon geliştiremediğini, bu nedenlerle birçok kulübün günlük yaşamak zorunda kaldığını belirten Ali Erten, "Futbol, dünyada büyük bir endüstri haline geldi. Kendi dinamikleri ve gerçekleri var. Bunları görmezden gelemeyiz. Türk futbolunun en büyük sorunu, artık sürdürülmesi mümkün olmayacak şekilde büyüyen borç stoğudur. Maliyetler katlanarak artarken gelir hanesindeki en büyük kalem olan yayın gelirleri, tam tersine 500 milyon Dolar seviyesinden 80 milyon Dolar seviyesine kadar geriledi. Türk kulüplerinin tam olarak ne kadar borçları var bilinmemekle birlikte 3 milyar Dolar seviyelerinde olabileceği tahmin ediliyor. Bu yapının sürdürülmesi mümkün değil. Türk futbolunda Göztepe ve birkaç kulüp haricinde denk bütçe ile yönetilen kulüp sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Bunu aşmak için biz İzmir özelinde neler yapabiliriz. Uzunca bir süredir, kulüplerimizle birlikte bu konuya kafa yoruyoruz. Hiçbir şehirde olmayan bir hazineye, dokuz profesyonel kulübe sahibiz. Onlar şehrimizin renkleri. Kent miraslarımız. Ortak sinerji ve iş birliği ile Türkiye'ye örnek olacak yeni iş ve gelir modelleri geliştirebiliriz. Buna inanıyoruz" dedi.



SEPİL: İZMİR'İN SESİNİ BİRLİKTE BÜYÜTMELİYİZ



Göztepe Amatör Şubeler Başkanı Mehmet Sepil, toplantıda, "Kulüplerimiz tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Bu durum sadece kulüp yöneticilerinin değil aynı zamanda İzmir'in de başarısızlığıdır. İzmir'in dinamiklerinin sorumluluğudur. İzmir lobisini oluşturmalıyız. Burada finansman çok önemli ve bu nedenle İZVAK'ın projelerini önemsiyorum. Karşıyaka-Göztepe rekabetini yeniden mutlaka yaratmalıyız. Rekabet olmazsa gelişim sağlayamayız. İzmir, kentin desteğini alamıyor. Bırakın İstanbul'u Anadolu takımları kadar bile yaşadığımız şehirden destek alamıyoruz. Anadolu kulüpleriyle bile rekabet edemiyoruz. İzmir'in sesini birlikte büyütmeliyiz" açıklamasını yaptı.



ESKİCİ: İZMİR, SPORDA EN FAZLA YATIRIM ALAN ŞEHİRLERİN BAŞINDA GELİYOR



İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İzmir'in sporda en fazla yatırım kent olduğuna dikkat çekerek, "Bugüne kadar 8 milyar TL'lik yatırım çalışması yapıldı ve buna 3.5 milyar TL daha eklenecek. Atatürk Spor Kompleksi'ne olimpik yüzme havuzu yapacağız. Atatürk Yüzme Havuzu'nu yepyeni hale getireceğiz. Her okula bir salon hedefiyle çıktığımız yolla 50 salon inşa ettik ve devam ediyoruz. Cimnastik başta olmak üzere olimpik sporlarda İzmir'in potansiyeli çok yüksek. Cimnastikte İzmir'in yetiştirdiği olimpiyat şampiyonları bunun en güzel örneği" dedi.



TUGAY: İZVAK'IN ÇALIŞMALARINA DESTEK VERDİK



İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardıcısı Ertuğrul Tugay da şunları söyledi: "İZVAK'ın çalışmalarına her zaman destek verdik. İmkanlarımız ölçüsünde kulüplerimize maddi kaynak sağladık. İlgimiz sadece futbol değil. Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliği ile İzmir'i bir voleybol lisesi kazandırıyoruz. 14 halı sahanın yapımını bitirdik. Olimpik yüzme havuzu yapılmasına yönelik çalışmalarınızı tamamladık."









