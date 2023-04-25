İzmir futbolunda Bornova ve Aliağa sevinci

BAL'da bu sezon 9'uncu Grup'u 52 puanla Eşin Group Sökespor'un ikili averajla önünde lider bitiren Bornova FK ve 10'uncu Grup'ta rakiplerine fark atarak şampiyonluğa ulaşan Aliağa, yeni sezonda İzmir'in 3'üncü Lig'deki yeni temsilcileri olacak.



İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, Viven Bornova FK ve Aliağa FK'nın 3'üncü Lig'e çıkmasıyla birlikte İzmir'in İstanbul'dan sonra Türkiye profesyonel futbol liglerinde en fazla temsilcisi bulunan ikinci kent konumuna yükseldiğini vurguladı. Altay, Altınordu ve Göztepe'nin Spor Toto 1'inci Lig'de, Bucaspor 1928 ve Menemen FK'nın 2. Lig'de, Karşıyaka ve Bergama FK'nın ise 3'üncü Lig'de yer aldığını hatırlatan Erten "Viven Bornova FK ve Aliağa FK'nın da 3. Lig'e yükselmesi ile birlikte, 23 temsilcili İstanbul'un ardından 9 takımla ikinci sıraya yükseldik. İzmir, Türkiye'de futbolun ilk oynandığı şehir olma ayrıcalığına ve asırlık spor kulüpleri ile köklü bir futbol kültürüne sahip" dedi.



"İzmir bir spor ve özelinde futbol şehri" diyen Ali Erten, "İki tamımızın da katılımı ile artık çok daha güçlü temsil edilecek. Gönülden kutluyoruz. Başarılarının artarak devamını diliyoruz" dedi. Viven Bornova FK ve Aliağa FK'nın tüzükleri gereği liglerin tesciliyle birlikte İZVAK'ın üyesi olacağını belirten Erten, "İzmir, çok uzun bir aradan sonra ilk kez dokuz profesyonel temsilciye ulaştı. Tek eksiğimiz en az bir Süper Lig takımı. Bu yıl Göztepe'miz buna yakın. Başaracağına inanıyoruz. Profesyonel futbol liglerindeki temsilci sayımızın artması ve takımlarımızın üst liglerde yer alması, kentimizin lobisi açısından da büyük değer taşıyor. Yeni takımlarımızla çok daha güçlüyüz" diye konuştu.





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