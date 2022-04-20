Spor Toto 1. Lig'de Menemenspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Menemenspor, 34. dakikada Toni Correia Gomes ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Kocaelispor'da Babacar Gueye 66. dakikada fileleri havalandırdı ve skoru belirledi.



Bu sonucun ardından iki takım da 37 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Menemenspor, Ankara Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Kocaelispor ise Manisa FK'yı ağırlayacak.



Stat: Menemen İlçe



Hakemler: Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Mehmet Kapluhan



NasaDoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Sinan Akgöl, Oğuzhan Çapar, Seyfettin Anıl Yaşar, Ömer Şahbaş, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 75 Sabbah), Cisse, Enes Sağlık (Dk. 64 Cem Çelik), Toni Gomes, Abdullah Aydın, Ahmet Sağat (Dk. 88 Kehinde)



Kocaelispor: Korcan Çelikay, Mehmet Yılmaz, Mazlum Demir, Berkay Tolga Dabanlı, Atila Turan, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 76 Yiğitali Bayrak), Mandjeck, Kolovos, Benhur Keser (Dk. 60 Rasheed), Samed Ali Kaya (Dk. 60 Diop), Gueye



Goller: Dk. 34 Toni Gomes (NasaDoge Menemenspor), Dk. 66 Gueye (Kocaelispor)



Sarı kartlar: Dk. 11 Cisse, Dk. 18 Oğuzhan Çapar, Dk. 69 Abdullah Aydın (NasaDoge Menemenspor), Dk. 40 Mandjeck, Dk. 80 Atila Turan, Dk. 90 Rasheed (Kocaelispor)





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