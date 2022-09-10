İzmir Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'ya veda etti!

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Erkekler Avrupa Kupası birinci tur rövanş maçında Çekya'nın Robe Zubri takımıyla karşı karşıya geldi.
Çekya temsilcisi, Zubri kentindeki Robe Arena'da oynanan maçın ilk yarısını da 21-17 önde kapadı.
İzmir Büyükşehir Belediyespor maçtan 40-29 mağlup olarak şampiyonaya veda etti.
Dün yine aynı salonda oynanan ilk karşılaşmada İzmir Büyükşehir Belediyespor, rakibi Robe Zubri'ye 46-27'lik skorla mağlup olmuştu.
Çekya temsilcisi, Zubri kentindeki Robe Arena'da oynanan maçın ilk yarısını da 21-17 önde kapadı.
İzmir Büyükşehir Belediyespor maçtan 40-29 mağlup olarak şampiyonaya veda etti.
Dün yine aynı salonda oynanan ilk karşılaşmada İzmir Büyükşehir Belediyespor, rakibi Robe Zubri'ye 46-27'lik skorla mağlup olmuştu.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ