Iverson, Mutombo ve Jordan, Thompson'a saygılarını sundular

Merhum Georgetown Üniversitesi koçu John Thompson'ın eski kolej oyuncularından ikisi, Hall of Fame oyuncuları Allen Iverson ve Dikembe Mutombo ve ayrıca NBA efsanesi Michael Jordan, Thompson'ın vefatı sonrası eski koçlarına sosyal medya üzerinden saygılarını sundular.



Iverson şu ifadeleri kullandı:



"Hayatımı kurtardığın için teşekkürler koç. Seni özleyeceğim, ama eminim bize yukarıdan kocaman bir gülümsemeyle bakıyorsundur. Son bir kez telefonda görüşebilmemiz için her şeyi verirdim. Arardın ve basketbol dışında her şeyden konuşurduk. Umarım, acının ve ıstırabın olmadığı cennette her zaman istirahat edersin. Seni gururlandırmam umuduyla, yüzün her zaman aklımda olacak. 'Müsrif Oğlun', Iverson."



Iverson, 1994'ten 1996'ya kadar iki sezon Thompson için oynamıştı. Hoyas'la kısa dönemi sırasında Iverson, maç başına 22.9 sayı ile okuldaki skor rekorunu kırmıştı. Ayrıca arka arkaya 'Yılın Büyük Doğu Savunma Oyuncusu' ödüllerini kazanmıştı.



"NASIL ADAM OLUNUR, ONU ÖĞRENDİM"



Mutombo, bir baba figürü olarak gördüğü Thompson'a olan hayranlığını dile getirdi:



"Bu bulutlu sabaha uyanmak için çok üzücü bir haber. Efsanevi Georgetown koçumuz John Thompson vefat etmiş. O benim akıl hocam, büyük öğretmenim ve kahramanımdı. Onun için oynama şansı bulan pek çoğumuz için bir baba figürüydü. Koç Thompson'dan basketbol oyunu hakkında çok şey öğrendim ama en önemlisi, toplum içinde nasıl bir adam olunacağını öğrendim. Onu gerçekten özleyeceğiz. Huzur içinde yat, koç."



Mutombo, 1988'den 1991'e kadar Thompson'ın Hoyas takımıyla üç sezon geçirmişti. Birinci sınıfta sınırlı dakika oynadıktan sonra, Mutombo ikinci yılında maç başına ortalama 4.1 blok yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.



"KOLEJ BASKETBOLUNDA EFSANEYDİ"



Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan da, Thompson'ı anmış olanlar arasındaydı:



"Koç Thompson gerçekten harika bir adam ve kolej basketbolunda efsaneydi. Oyuncuları üzerinde çok derin bir etkisi oldu ve çoğu için bir baba figürü oldu. Ona hayran kaldım ve onu çok sevdim. Ailesine ve Georgetown topluluğuna en derin taziyelerimi sunarım. "