Ivan Perisic'in yeni durağı İngiltere

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea için bir transfer iddiası öne sürüldü.



İtalyan medyasında yer alan habere göre; İngiliz temsilcisinin, Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ivan Perisic ile anlaşma sağladığı belirtildi.



Hırvat futbolcunun, sezonun sona ermesinin ardından Chelsea'ye resmi imza atmasının beklendiği ifade edildi.



33 yaşındaki futbolcu, bu sezon Inter'de 47 maçta forma giydi. Perisic, bu maçlarda 9 gol, 7 asist yaptı.





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