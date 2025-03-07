İtalyan basını, Trabzonspor'a övgüler yağdırdı.

Trabzonspor U19, son 16 turunda İtalyan ekibi Atalanta'yı penaltılarda 5-3 yenerek üst üste iki İtalyan devini devirmiş oldu. Bu tarihi ana şahitlik eden İtalyan basını, Trabzonspor'un başarısını görmezden gelmedi.
İTALYANLAR ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ
Çimze medyası, Trabzonspor U19 Takımı'nın Atalanta'yı saf dışı bırakmasına geniş yer ayırdı. La Gazetta dello Sport, "Türkler bir İtalyan'ı daha yendi, çeyrek finaldeler" başlığını attı.
Diğer gazeteler, Trabzonspor A Takımı'nın daha önce İnter'i mağlup ettiğini, çeyrek final karşılaşmasının da asla kolay olmayacağını yazdı. Bu arada Atalanta Akademi Direktörü Roberto Samadan, Trabzon'da kendilerine gösterilen ilgi ve sağlanan kolaylıktan dolayı teşekkür etti.
İTALYANLAR ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ
Çimze medyası, Trabzonspor U19 Takımı'nın Atalanta'yı saf dışı bırakmasına geniş yer ayırdı. La Gazetta dello Sport, "Türkler bir İtalyan'ı daha yendi, çeyrek finaldeler" başlığını attı.
Diğer gazeteler, Trabzonspor A Takımı'nın daha önce İnter'i mağlup ettiğini, çeyrek final karşılaşmasının da asla kolay olmayacağını yazdı. Bu arada Atalanta Akademi Direktörü Roberto Samadan, Trabzon'da kendilerine gösterilen ilgi ve sağlanan kolaylıktan dolayı teşekkür etti.
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