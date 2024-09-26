İtalya Kupası'nda Cenova derbisi olaylı geçti

Genoa ile Sampdoria arasında oynanan maç öncesi ve sonrasında çıkan olaylarda 15 kişi yaralanırken, en az 2 kişi gözaltına alındı.

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İtalya Kupası'nda Cenova derbisi olaylı geçti
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26 Eylül 2024 14:41
Son güncelleme 26 Eylül 2024 14:42
Futbolda İtalya Kupası 2. turunda Genoa ile Sampdoria arasında oynanan Cenova derbisi öncesi ve sonrasında iki takım taraftarlarının arasında çıkan olaylarda 15 kişi yaralanırken, en az 2 kişi de gözaltına alındı.

İtalya Kupası'nda normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandıktan sonra Sampdoria'nın rakibi Genoa'ya penaltılarda 6-5 üstünlük kurarak tur atladığı derbi öncesi ve sonrasında olaylar yaşandı.

İtalyan basınındaki haberlere göre Cenova kentinde maçtan önce başlayan gerginlikte, zaman zaman iki takım taraftarları birbirleri ve güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

Güvenlik güçlerinin biber gazı ve tazyikli su sıkarak müdahale ettiği taraftarlar meşale ve taş atarak karşılık verdi.

İki takım taraftarları arasındaki olaylar, derbi maçının ardından stat çevresindeki caddelerde de devam etti.

Yaşanan olaylarda 15 kişinin yaralandığı ve en az 2 kişinin de gözaltına alındığı basına yansıdı.

Olaylar nedeniyle bazı caddelerin adeta savaş alanına döndüğü belirtildi.


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