TÜRKİYE'YE TATİLE GELDİ

'BEŞİKTAŞ ÖNEMLİ BİR ADAY'

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ın gündemine yeni bir isim daha geldi. İtalyan basını, Napoli ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek Adam Ounas'ın siyah-beyazlıların gündeminde olduğunu yazdı.Serie A ekiplerinden Napoli ile sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek Adam Ounas'ın bu yaz takımdan ayrılması gündemde. Futbolcu, ailesiyle birlikte Türkiye'ye tatile geldi.Area Napoli'nin haberine göre; Ounas'ı geçen sezon kadrosuna katmak adına uğraş veren Beşiktaş'ın yine önemli bir aday olduğu iddia ifade edildi.Geçtiğimiz sezonu Napoli'de geçiren 25 yaşındaki oyuncu, 21 maçta 2 gol attı. Ounas, 2017 yılında 12 milyon Euro bedelle Bordeaux'dan Napoli'ye transfer olmuştu. Futbolcu, Nice, Cagliari ve Crotone formaları giydi. Futbolcu, sağ kanat, sol kanat ve forvet arkasında oynayabiliyor.