Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ın gündemine yeni bir isim daha geldi. İtalyan basını, Napoli ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek Adam Ounas'ın siyah-beyazlıların gündeminde olduğunu yazdı.
TÜRKİYE'YE TATİLE GELDİ
Serie A ekiplerinden Napoli ile sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek Adam Ounas'ın bu yaz takımdan ayrılması gündemde. Futbolcu, ailesiyle birlikte Türkiye'ye tatile geldi.
'BEŞİKTAŞ ÖNEMLİ BİR ADAY'
Area Napoli'nin haberine göre; Ounas'ı geçen sezon kadrosuna katmak adına uğraş veren Beşiktaş'ın yine önemli bir aday olduğu iddia ifade edildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Napoli'de geçiren 25 yaşındaki oyuncu, 21 maçta 2 gol attı. Ounas, 2017 yılında 12 milyon Euro bedelle Bordeaux'dan Napoli'ye transfer olmuştu. Futbolcu, Nice, Cagliari ve Crotone formaları giydi. Futbolcu, sağ kanat, sol kanat ve forvet arkasında oynayabiliyor.
TÜRKİYE'YE TATİLE GELDİ
Serie A ekiplerinden Napoli ile sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek Adam Ounas'ın bu yaz takımdan ayrılması gündemde. Futbolcu, ailesiyle birlikte Türkiye'ye tatile geldi.
'BEŞİKTAŞ ÖNEMLİ BİR ADAY'
Area Napoli'nin haberine göre; Ounas'ı geçen sezon kadrosuna katmak adına uğraş veren Beşiktaş'ın yine önemli bir aday olduğu iddia ifade edildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Napoli'de geçiren 25 yaşındaki oyuncu, 21 maçta 2 gol attı. Ounas, 2017 yılında 12 milyon Euro bedelle Bordeaux'dan Napoli'ye transfer olmuştu. Futbolcu, Nice, Cagliari ve Crotone formaları giydi. Futbolcu, sağ kanat, sol kanat ve forvet arkasında oynayabiliyor.
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