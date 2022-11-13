İtalya'da Hakemler Birliği Başkanı skandalı

İtalya Hakemler Birliğinin (AIA) baş spor savcısı Rosario D'Onofrio'nun uyuşturucu kaçakçılığından gözaltına alındığı bildirildi.



Corriere dello Sport'un haberine göre, Milano Mafya ile Mücadele Savcılığı'nın soruşturması kapsamında, İtalyan Mali Polisi'nin (Guardia di Finanza) uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonunda 42 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınanlar arasında AIA'nın spor savcılığını yapan, eski bir asker olan D'Onofrio'nun da bulunduğu belirtildi.



D'Onofrio'nun gözaltına alınmasına yol açan Milano Mafya ile Mücadele Savcılığı'nın soruşturmasının 2019-2021 yılları arasını kapsadığı ve 6 tondan fazla esrar ve haşhaşın İtalya'nın Lombardiya bölgesine getirilmesiyle alakalı olduğu kaydedildi.



Gözaltına alınanlar arasında, İtalyanların haricinde Arnavut ve İspanyolların da olduğu, söz konusu 42 kişinin uyuşturucu maddelerinin bölgeye getirilmesinde rol oynadığı ifade edildi.



AIA yönetiminin, D'Onofrio'nun gözaltına alındığı haberini "dehşetle" öğrendiği kaydedildi.





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