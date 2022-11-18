İtalya'da Hakan ve Merih'e büyük övgü

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport'un genel yayın yönetmeni Ivan Zazzaroni, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan sürpriz bir sonucun çıkmasını beklediğini belirtti.



Deneyimli İtalyan gazeteci, Roma'daki Yabancı Basın Derneğini ziyaretinde, AA muhabirinin futbol gündeminde öne çıkan konulara ilişkin sorularını yanıtladı.



Zazzaroni, Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın iyi bir şekilde geçmesi temennisinde bulundu.



Dünya Kupası'nda favorisinin kim olduğu yönündeki soruya Zazzaroni, "Bu Dünya Kupası'ndan büyük bir sürpriz bekliyorum. Kupayı alacak ya da finale çıkacak takımlar bence büyük sürpriz olacak." cevabını verdi.



İtalyan gazeteci, bu Dünya Kupası'na dair şüpheleri olduğunu belirterek, "Hangi nedenlerden bilmiyorum ama teknik koşullar bakımından farklı bir Dünya Kupası olacak. Daha önce hiç oynanmış bir yerde ve koşullarda oynanacak, statların içinde klima var çünkü dışarıda durulmuyor, sahaların hepsi sıfır ve yeni. Teknik açıdan ne kadar inandırıcı olabilir göreceğiz ama belki de bugüne kadar oynanan en güzel Dünya Kupası olacak. Şüphelerim var." diye konuştu.



"(Napoli) Bence çok büyük favori"



Dünya Kupası dolayısıyla 15 haftası oynandıktan sonra ara verilen İtalya Serie A'da şampiyonluk için kimi favori gördüğü de sorulan Zazzaroni, "Bugün baktığımızda Napoli'nin rakibi yok. Ligde de Şampiyonlar Ligi'nde de rakibi yok. Ligde 8 puan avantajı var ki Avrupa liglerinin hiçbirinde bir takım bu kadar puan farkına sahip değil. Diğer takımların Napoli'yi yakalayabilmesi için ocaktan itibaren çok mücadele etmesi gerekiyor. Napoli gibi kompakt, kaliteli, her mevkide alternatifi bol, dinç, motivasyonu yüksek başka takım yok. Bence çok büyük favori." şeklinde cevap verdi.



İtalya ile Türkiye arasında futbolcu transferleri



Futbola tutkuyla bağlı olan İtalya ile Türkiye arasında son dönemde oyuncu transferlerinin arttığı ve Napoli'nin sezon başında Fenerbahçe'den aldığı Güney Koreli stoper Kim Min-jae'nin de bunlardan biri olduğu hatırlatılan Zazzaroni, "Evet bu kayda değer. Son yıllarda pek çok oyuncu Serie A'dan Türkiye'ye gidiyor. Aynı şekilde biz de Türkiye'den alıyoruz. Kim bunlardan biri. Sürpriz değil çünkü pek çok kulübün istediği bir oyuncu. Onu izleyen herkes methediyor. Kalidou Koulibaly'den çok daha iyi olduğunu birkaç ay önce söyledim. Koulibaly'e göre daha az hata yapıyor, 90 dakika boyunca inanılmaz bir konsantrasyonu var, çok hızlı. Eğer izlediyseniz Liverpool maçında Salah'ı marke ederken gördünüz onu, ki onu marke etmeyi başardı. Hava toplarında da çok iyi. Gerçekten üst düzey bir oyuncu." yorumunu yaptı.



Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'a övgü



İtalya Serie A'da kariyerlerini sürdüren Türk oyuncuları nasıl değerlendirdiği de sorulan Zazzaroni, "Hakan Çalhanoğlu'nu Almanya'da oynadığı dönemden takip ediyorum. Olağanüstü serbest vuruşları vardı. Şimdi orta sahanın ortasında da çok iyi oynuyor. Çok iyi bir ayağı var. Inter için çok önemli bir oyuncu. Pek çok rolde de oynayabilir, açık gibi de rol alabiliyor. Merih Demiral ise sağlam ve istikrarlı bir oyuncu." yanıtını verdi.



