İşte UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda kuralar çekildi ve eşleşmeler belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler!
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23 Şubat 2024 14:20
Son güncelleme 23 Şubat 2024 14:42
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda eşleşmeler, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kurayla belirlendi.

Milli futbolculardan Orkun Kökçü'nün takımı Benfica ile Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers rakip oldu.

Play-off turunda Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag, Liverpool ile eşleşti.

Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 7 Mart, rövanşlar ise 14 Mart'ta oynanacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

Sparta Prag (Çekya)-Liverpool (İngiltere)

Olimpik Marsilya (Fransa)-Villarreal (İspanya)

Roma (İtalya)-Brighton (İngiltere)

Benfica (Portekiz)-Rangers (İskoçya)

Freiburg (Almanya)-West Ham United (İngiltere)

Sporting Lizbon (Portekiz)-Atalanta (İtalya)

Milan (İtalya)-Slavia Prag (Çekya)

Karabağ (Azerbaycan)-Bayer Leverkusen (Almanya)



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